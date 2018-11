73-Jähriger stirbt beim Schneeschuhlaufen

Der Schneeschuhläufer hatte sich am Dienstag alleine zu einer Tour am Septimerpass aufgemacht. Beim Rückweg von der Septimeralp in Richtung Bivio rutschte er knapp zehn Meter einen Hang hinunter und blieb in einer Mulde liegen. Danach lief er weitere 30 Meter abwärts zum Septimerbach.

Nachdem er nicht von seinem Ausflug zurückgekehrt war, fand ein Wanderer die Leiche des 73-Jährigen und alarmierte die Rettung. Die Rega barg den Toten und brachte ihn nach Samedan.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Todesursache.

(Kapo GR/red.)