737-Max-Debakel belastet Boeing-Bilanz mit 4,9 Milliarden Dollar

Das Debakel um Sicherheitsprobleme mit der Flugzeug-Serie 737-Max führt beim Boeing-Konzern zu Milliarden an Mehrbelastungen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/TED S. WARREN

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing muss wegen der 737-Max-Krise milliardenschwere Sonderkosten in der Bilanz verdauen. Im zweiten Quartal werde eine Belastung in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar nach Steuern anfallen.Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mit.