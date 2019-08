7500 Blitze und Orkanböen

Die Kaltfront sorgte in Deutschland und Frankreich dazu, dass dort seit Sonntagnachmittag über 100’000 Blitze registriert wurden, schreibt MeteoNews. In der Schweiz zählte der Wetterdienst 7500 Blitze. Am meisten wurden im Kanton Zürich registriert: Dort waren es rund 1500 Blitze.

Auch heftige Böen waren zu spüren. In Würenlingen sorgte ein heftiges Gewitter für eine Orkanböe mit einer Geschwindigkeit von rund 125 km/h.

Vorbei sind die Gewitter noch nicht ganz, auch Hagel sei lokal noch möglich.

(red.)