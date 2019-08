76. Filmfestspiele Venedig starten mit Deneuve und Binoche

Venedig im Filmfieber: Am Mittwochabend startet die 76. Ausgabe der Filmfestspiele. © Keystone/AP Invision/ARTHUR MOLA

Am Mittwochabend starten die 76. Filmfestspiele in Venedig mit einem Familiendrama. In «La vérité» sind die Französinnen Catherine Deneuve und Juliette Binoche an der Seite von US-Schauspieler Ethan Hawke zu sehen.