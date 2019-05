77-Jährige stürzt beim Wandern tödlich ab

Die 77-Jährige und ein 79-jähriger Mann aus der Region Linthgebiet starteten von Hintergoldingen zu einer Wanderung in Richtung Libingen in der Gemeinde Mosnang. Im Bereich Schindelberg stürzte die Frau aus zur Zeit unbekannten Gründen über einen Abhang rund 110 Meter in die Tiefe.

Ihr Begleiter alarmierte sofort die Rettung. Für die 77-Jährige aus dem Kanton St.Gallen kam aber jede Hilfe zu spät. Sie wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie nur noch tot geborgen werden konnte. Die Abklärungen zum Unfallhergang werden durch Spezialisten des Alpinkaders der Kantonspolizei St.Gallen getätigt. Für die Bergung standen auch die Rega sowie die Alpine Rettung (RSH) im Einsatz.

(red./Kapo SG)