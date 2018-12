78-Jährige überfallen und eingesperrt

Zwei unbekannte Männer läuteten am Freitagnachmittag bei einer Wohnung in St.Gallen. Als die 78-Jährige öffnete, drängten die Unbekannten sie in die Wohnung zurück. Einer der Täter hielt die Frau fest und forderte Geld von ihr. Die Rentnerin gab dem Mann über 100 Franken aus ihrem Portemonnaie, was den Räubern aber nicht genug war: Unter Gewaltandrohung forderten sie mehr, worauf die Frau aus einem Versteck mehrere tausend Franken holte.

Anschliessend sperrten die Täter die Frau im Badezimmer ein. Über eine Stunde lang musste sie ausharren, bis ihr Ehemann Zuhause eintraf und sie aus dem Bad befreien konnte. Die Rentnerin wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen:

Die beiden Täter werden als gross und 20-25 jährig geschätzt. Einer hatte einer schlanke, der andere eine athletische Figur. Sie sprachen schweizerdeutsch. Der grössere Mann hat einen dunklen Teint, wird jedoch als weisshäutig beschrieben. Er trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze oder schwarzer Mütze (Cap). Er führte eine schwarze Tasche mit weisser Aufschrift mit. Die beiden Männer dürften sich allenfalls vorher in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses aufgehalten haben.

