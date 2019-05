780’000 Menschen in Sicherheit gebracht

Das Satellitenbild der Nasa zeigt den Zyklon "Fani", der sich der indischen Ostküste nähert. Es wird erwartet, dass er am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde nahe der heiligen Stadt Puri auf das indische Festland trifft. © KEYSTONE/EPA NASA WORLDVIEW/NASA WORLDVIEW / HANDOUT

Indien bereitet sich auf einen mächtigen Wirbelsturm vor. 780’000 Menschen aus dem Bundesstaat Odisha an der Ostküste seien in der Nacht zu Donnerstag an «sicherere Orte» gebracht worden, sagte ein Vertreter des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur AFP.