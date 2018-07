80 Liter Dieselöl fliesst auf Strasse

Da hat der Chauffeur vermutlich nicht so gut auf die Strasse geschaut: Ein 24-jähriger Chauffeur war am Dienstag kurz nach 15 Uhr Richtung Eschlikon unterwegs. In einer Linkskurve geriet er zu nahe an den rechten Rand der Strasse und kollidierte mit dem erhöhren Bordstein.

Der Dieseltank des Lastwagens wurde aufgerissen und rund 80 Liter Dieselöl gelangten auf die Strasse. Die Feuerwehr Sirnach musste das Öl von der Strasse entfernen und dafür die Strasse kurzzeitig sperren. Es bestand keine Gefahr für die Umwelt. Der Sachschaden ist ca. 10’000 Franken hoch.

(red.)