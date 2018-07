Aline Alexandra & George – Zyt zum Läbe

Diese Kombination aus Mundart Rock und Schlager galt es nun in einen gemeinsamen Song unter zu bringen, dafür haben sich Lotti Thomet und Uwe Altenried mächtig ins Zeug gelegt und es entstand «Zyt zum Läbe».

Was passiert wenn soviel Energie aus diesem Team geschöpft wird? Es gibt ein genialer Mix zwischen starken Texten, eingängigen Melodien, rockigigen Passagen und ausdrucksvollen Stimmen der beiden Welten. Der Song lädt zum zuhören, mitsingen und auch zum tanzen, er fährt aus der Haut und lässt einem trotzdem zum geniessen verleiten, eben… «Zyt zum Läbe».

Da Aline Alexandra und George einzel schon Bühnenstarke Profis sind, können beide ab sofort auch gemeinsam auf der Bühne sehr gut zusammenfinden und Live haben sie noch weitere Songs auf Lager, welche Sie gemeinsam in ein neues Licht bringen. Die Begeisterung beim Rock- sowie Schlager Publikum ist gewaltig, die Emotionen auf der Bühne kommen sofort bei den Leuten an und lassen die Konzerte zum Kochen bringen.

Daher freuen wir uns sehr, dass wir noch vieles von Aline Alexandra und George im Duett in Zukunft hören dürfen… Lasst euch überraschen!