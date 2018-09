Pink Ribbon Song – Zäme simer stercher

„Ich wünsche mir eines Tages einen powervollen Pink Ribbon Song”, schwärmt Nicole Zindel, Gründerin von Pink Ribbon Schweiz, beim letztjährigen Pink Ribbon Charity Walk. Dabei war es ihr ein Anliegen, dass nicht nur Profi-Musiker mitsingen, sondern auch langjährige Pink Ribbon Ambassadoren, von denen bisher kaum jemand wusste, dass sie auch singen können. Diesen Wunsch haben sich die Botschafter Curtis Burger (Starchoreograph und Songwriter von DJ BoBo) und Jesse Ritch (Sänger & Produzent) zu Herzen genommen. Gemeinsam mit Musiker und Erfolgsproduzent Urs Wiesendanger machten sie sich direkt zu Beginn des Jahres ans Schaffen. «Es ist uns eine Ehre, mit unserem Song auf dieses ernste Thema aufmerksam zu machen. Die positive und emotionale Energie beim Songwriting und beim Recording war unglaublich», erinnert sich das Produzententrio.

Im Frühling trafen sich alle Interpretinnen und Interpreten in den bekannten Powerplay Studios in Maur, wo schon Grössen wie Prince oder Lady Gaga ihre Songs produzierten. Die Mission war klar und die Energie in der Luft beflügelnd. “Wir wollen einen Song, der tief geht und den Betroffenen und Angehöri- gen Mut macht”, so die neun Interpreten aus der Schweizer Showszene, welche alle ehrenamtlich mitge- macht haben.

Als Highlight des Pink Ribbon Charity Walk 2018 wird der Song zum aller ersten Mal zu hören sein. Wenn sich die 5000 Teilnehmenden kurz vor dem Start auf dem Letzi-Rasen zu einer riesigen pinken Menschenschleife formen, werden sie überrascht: Die Pink Ribbon Ambassadoren werden gemein- sam ZÄME SIMER STERCHER singen, um allen Betroffenen und ihren Familien Kraft zu geben. Dies wird mit Sicherheit ein Gänsehaut-Moment, der allen noch lange in Erinnerung bleiben wird!

Der Song steht ab dem 2. September 2018 auf Spotify und Apple-Music als Stream zur Verfügung.

Hintergrundinformation

Jährlich erkranken in der Schweiz 6’000 Frauen an Brustkrebs und 1’400 sterben daran. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die häufigste Krebstodesursache bei den Schweizer Frauen. Was wenige wissen: Auch 40–50 Männer sind jährlich von Brustkrebs betroffen. 2C Communication, die Gründerin von PINK RIBBON SCHWEIZ, engagiert sich seit 2007 für die Sensibilisierung und Aufklä- rung von Brustkrebs. Im März 2018 wurde ihre Arbeit für «10 Jahre PINK RIBBON SCHWEIZ» mit der Swiss Marketing Trophy ausgezeichnet. Über die letzten Jahre konnten über 1.5 Mio. Schweizer Fran- ken dank den Pink Ribbon Events für wichtige Brustkrebsprojekte und die Forschung gesammelt wer- den.

Produziert wurde der Pink Ribbon Song von Curtis Burger (Starchoreograph und Songwriter von DJ BoBo) und Jesse Ritch (Sänger & Produzent). Gemeinsam mit Musiker und Erfolgsproduzent Urs Wiesendanger wurde der Song im Powerplay Maur aufgenommen. Der Videoclip wurde von Simon Walti und Curtis Burger produziert. Alle Pink Ribbon Botschafter haben unentgeltlich mitgemacht. Die Produktionskosten hat der langjährige Pink Ribbon Sponsor Medela AG übernommen.