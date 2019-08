850’000 Techno-Fans an der Zürcher Street Parade

Die Stadtpolizei Zürich warnt vor Dieben, die das Gedränge nutzen, um beispielsweise Schmuck zu stehlen. © KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

850’000 Techno-Fans haben am Samstag an der 28. Street Parade rund ums Zürcher Seebecken getanzt. Sie feierten ausgelassen und friedlich. Ein neuer Rekord wurde nicht aufgestellt.Im vergangenen Jahr hatte die Street Parade die Millionengrenze geknackt – wie auch schon in den Jahren 2001 und 2015.