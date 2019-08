86-Jähriger stirbt nach Zusammenstoss mit Zug

Ein 86-jähriger Mann ist am Montagabend in Lausanne von einem Zugteil der Vorortbahn Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) erfasst und tödlich verletzt worden. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ein 86-jähriger Mann ist am Montagabend in Lausanne von einem Zugteil der Vorortsbahn Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) überrollt worden. Der Betagte wurde dabei tödlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.