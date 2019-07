Opfer von Bosnien-Krieg beigesetzt

27 Jahren nach einem Massaker im Bosnien-Krieg sind am Samstag die sterblichen Überreste von 86 Opfern feierlich beigesetzt worden. Hunderte Menschen nahmen an der Gedenkfeier in Prijedor teil. Es handelte sich um von serbischen Truppen ermordete bosnisch-muslimische Gefangene. © KEYSTONE/EPA/FEHIM DEMIR

27 Jahren nach einem Massaker im Bosnien-Krieg sind am Samstag die sterblichen Überreste von 86 Opfern feierlich beigesetzt worden. Hunderte Menschen nahmen an der Gedenkfeier in Prijedor im Nordwesten des Landesteil.