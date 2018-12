Das will sich keiner entgehen lassen – am wenigsten Andreas Gabalier selbst! Der Volksrock´n´Roller freut sich auf das Konzert in Dornbirn und viele Dirndln & Lederhosen. Der Veranstalter Walter Egle empfiehlt allen Fans öffentlich anzureisen. Mit der Eintrittskarte können Sie aus ganz Vorarlberg gratis an- bzw. abreisen. Mehr Infos zur An- und Abreise gibt es hier.