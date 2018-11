90 Jahre sind genug

Lieber Micky,

90 Jahre! Was für eine Zeit! Am 18. November 1928 warst du noch in «Steamboat Willie» auf einem Dampfer unterwegs, seither hast du unzählige Abenteuer erlebt. Du hast dich als Journalist, Fotograf, Pilot, Cowboy, Kapitän, Schatzsucher oder König versucht, natürlich immer mit Erfolg.

Wie viele Verbrecher hast du in deiner langen Karriere eigentlich schon hinter Gitter gebracht? Wie viele schwere Jungs schon zu braven Bürgern gemacht?

Doch genau hier habe ich ein Problem mit dir. Du kannst alles, du weisst alles, bei dir funktioniert es immer. Du bist ein Held ohne Makel. Das macht dich zu einem Langweiler, zu einem – sorry für den Ausdruck – Klugscheisser. Dein Freund Goofy dient dir nur als Pointen-Lieferant, als ein bisschen tollpatschiger Begleiter.

Im Gegensatz zu deinem Freund Donald Duck fehlt dir der Humor, das Menschliche. Bereits dein Vater, Walt Disney, hat dies erkannt. Er meinte: «Micky kann niemanden in den Hintern treten, ohne dass erboste Mütter wütende Briefe schreiben.»

Mit den Jahren bist du zu einem Anachronismus geworden. Deine Zeit ist vorbei. Du hättest dir den Ruhestand nach 90 Jahren redlich verdient.

Alles Gute zum Geburtstag!

René Rödiger