9/11: U-Bahn-Station am World Trade Center wieder geöffnet

Rund 17 Jahre nach den Anschlägen auf das WTC in New York ist am Samstag eine zerstörte U-Bahn-Station wieder eröffnet worden. (Archivbild) © KEYSTONE/NEW YORK CITY TRANSIT

Knapp 17 Jahre nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York hat die damals unter den einstürzenden Zwillingstürmen zerstörte U-Bahn-Station wiedereröffnet. Seit Samstag (Ortszeit) halten Züge der Linie 1 wieder an der Station.