Ein 93-Jähriger ist in Laax von einer Treppe gestürzt und gestorben. © Kapo GR

Eine 93-jähriger Mann ist einen Tag nach dem Sturz von der Treppe in einem Stall in Laax im Bündner Oberland gestorben. Der Rentner erlag den beim Unfall erlittenen Verletzungen am Donnerstag im Kantonsspital Graubünden in Chur.