9600 Menschen kämpfen für Nächte ohne Fluglärm

Die Nationalrätinnen Priska Seiler Graf (SP, ZH, rechts) und Lisa Mazzone (GPS, GE, links), Co-Präsidentinnen von KLUG am Montag in Bern: Sie reichen eine Petition bei den Parlamentsdiensten ein, die an den Flughäfen von 22 bis 7 Uhr Nachtruhe fordert. © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE