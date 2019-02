Eineinhalb Stunden ohne Strom

Wie in einem Märchen – oder doch eher einem Horrorfilm? Draussen rieselt der Schnee unermüdlich auf die Erde und drinnen brennen Dutzende Kerzen. Aber nicht, weil es so hübsch aussieht, sondern weil die Bewohner von Bernhardzell Licht benötigen. Sie sassen am Sonntagabend rund eineinhalb Stunden im Dunkeln, so lange fiel der Strom aus.

Mehrere Leserreporter melden sich. «Seit 19.45 Uhr ist es in Berhardzell zappenduster,» schreibt ein Bewohner von Bernhardzell. Auch Ricci meldet sich per WhatsApp im FM1-Studio. «Seit über einer Stunde gibt es keinen Strom mehr.» 20 Minuten später gibt er Entwarnung: Der Strom sei gegen 21.30 Uhr wieder da gewesen.

(red.)