Ausgebüxtes Pferd hält Rheintal auf Trab

Wie die Besitzerin von Anteia gegenüber FM1Today sagt, habe sie das Pferd an den Zügeln gehalten, als sie plötzlich Reissaus nahm und auf die Hauptstrasse galoppierte. Daraufhin wurde von der Besitzerin die Verfolgung aufgenommen. In einem Wohnquartier in Trübbach sei Anteia am Freitagabend dann das letzte Mal gesichtet worden. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Bis um 1.00 Uhr in der Nacht auf Samstag waren Dutzende Bekannte der Besitzerin auf der Suche, sogar eine Drohne wurde eingesetzt. Auch die Kantonspolizei St.Gallen war mit zwei Patrouillen auf Sucheinsatz, wie Mediensprecher Gian Andrea Rezzoli bestätigt. Bisher ohne Erfolg. Am Samstagmorgen soll das Pferd in Sevelen gesichtet worden sein. Bestätigt ist dies jedoch nicht.

Die Besitzerin bittet Personen, die Anteia gesehen haben könnten, sich an die Kantonspolizei St.Gallen zu wenden.

(red.)