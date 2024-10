Jeder in der Ostschweiz kennt es: Hier ist die Regel beim Pneuewechsel nicht von Ostern bis Oktober, sondern von Offa bis Olma. Da nächste Woche bereits die Olma startet, haben wir bei verschiedenen Pneuhäusern nachgefragt, wie es mit der Auslastung aussieht und ob man überhaupt noch einen Termin bekommt.

Ob man jetzt schon die Reifen wechseln will, kommt ganz auf die Nutzung des Autos an. «Wenn es für einen Urlaub im Südtirol ist, würde ich die Winterpneus sicherheitshalber montieren. Wenn es aber nur zum Einkaufen gebraucht wird, reichen noch die Sommerpneus», empfiehlt Frei.

Anders war die Situation im Kanton Thurgau. Die Eberhart Reifen GmbH aus Amriswil spürte den frühen Schneefall. «Der Start der Terminbuchungen fand bereits einen Monat früher als sonst statt», erklärt Yannick Frei, der Geschäftsführer. Der frühe Schnee in der Höhe sei eine Erinnerung an die Leute, dass es nun an der Zeit sei, den Pneuwechsel vorzunehmen. «Wir spüren den Anstieg, aber ausgebucht sind wir noch nicht», sagt Frei.

Armin Jörg, Werkstattchef und Kundendienstleiter der Rheingarage Jäger AG in Maienfeld erzählt gegenüber FM1Today: «Jetzt fängt es an. Wir haben unseren Kunden ein Rundmail geschickt, um einen Termin abzumachen und jetzt melden sich sehr viele.» Den frühen Schneefall im September sah die Garage im Graubünden gelassen: «Es kamen nur einzelne, die über einen Pass fahren mussten, ansonsten war es ruhig.» Jedoch rät er nun dazu, langsam aber sicher einen Termin zu vereinbaren.

Die O-Regel wird in St.Gallen eingehalten

Lukas Fritsche, Kundendienstberater der Zil-Garage in St.Gallen, wird bei seinem Auto bereits diese Woche die Pneus wechseln. Die Termine ziehen an und viele Menschen wollen die Pneus bereits montieren. «Das ist auch gut so, der Winter kommt ja bereits», sagt Fritsche.

Wie bei den anderen Garagen auch kamen die ersten Anfragen durch den frühen Schnee in der Höhe. Die Terminbuchungen seien zwar nicht auf einen Schlag gekommen, jedoch merkt man schon am Wetter, dass sie früher gebucht werden, als normal: «Wir sind schon ausgelastet, aber noch nicht zu 100 Prozent. Termine kann man also noch buchen.»