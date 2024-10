Der Herbstjahrmarkt ruft: Das bietet die Olma-Chilbi in diesem Jahr

Am Donnerstag ist es bereits soweit: Die Olma 2024 öffnet ihre Türen und die fünfte Jahreszeit in St.Gallen beginnt. Neben den verschiedenen Olma Hallen darf natürlich der traditionelle Herbstjahrmarkt nicht fehlen. Die Vorbereitungen für eine unvergessliche «Chilbi» laufen auf Hochtouren, jedoch ist es rund um den Spelteriniplatz am Mittwoch noch ruhig.

Leckere Speisen an den Ständen Einige Marktfahrer sind aber bereits vor Ort anzutreffen. Sie sind mit den letzten Vorbereitungen für die Eröffnung beschäftigt, so auch Simon Schleiss. Zum achten Mal bietet er am Warenstand «Bündner Bueb» Bünder Spezialitäten wie verschiedene Alpen- und Bergkäse aus der Region an. Für den Betreiber des Standes ist die Ostschweizer Messe zu einem Fixpunkt in seinem Kalender geworden: «Die Olma ist immer etwas ‹ganz Lässiges›. Mit ihrer Grösse und Vielfalt ist sie jedes Jahr etwas Spezielles.» Auch die Walliser Confiserie ist wieder dabei. Peter Hutter, Inhaber der Confiserie freut sich sehr auf die fünfte Jahreszeit in St.Gallen: «Ich persönlich bin schon seit 25 Jahren jedes Jahr an der Olma - der Stand bereits seit über 50 Jahren.» Am besten an der Olma gefällt Hutter, dass man die Leute trifft: «Es ist wie eine Klassenzusammenkunft.»

Neben kulinarischen Leckerbissen findet man an den insgesamt 203 Marktständen auch verschiedene Produkte des täglichen Bedarfs. Josef Ambühl aus Luzern ist zum 20. Mal mit seinem Stand «Schuck mit Stil» am Herbstjahrmarkt. «Wir kamen heute morgen um 8 Uhr ohne Probleme in St.Gallen an und bereiten jetzt alles in Ruhe vor. Ich denke wir sollten zwischen 17 Uhr und 18 Uhr bereit sein für den Eröffnungstag.» Die Vorfreude sei zwar riesig, jedoch seien die ersten Tage der Herbstmessen-Saison hart, bis man sich daran gewöhnt habe. «Wir sind auch froh, dass wir als ‹Ausländer aus der Innenschweiz› so gut an der Olma aufgenommen wurden», sagt Ambühl lachend. Adrenalinjunkies kommen auf ihre Kosten Im Weiteren umfasst der Herbstjahrmarkt auch 39 Schaustellungen, wovon 18 Fahr- und Laufgeschäfte und 21 Spiel- und Schiessbunden sind. Neben der Geisterbahn, dem «Scheibenwischer» oder dem neuen Rundfahrgeschäft «Air Jump», darf auch das Riesenrad am Jahrmarkt nicht fehlen. Der Betreiber Hanspeter Maier ist bereits zum 52. Mal dabei. Ihm gehört auch der 85-Meter hohe Freefall Tower. «Ich bin bereits 70 Jahre alt, gehe aber noch mit den Jungen», sagt Maier, «Wir stellen noch die letzten Wohnwagen und der TÜV nimmt noch die Bahnen ab. Der Aufbau war vor allem beim Freefall Tower im strömenden Regen sehr schwer.» Nun freut sich Maier aber sehr auf die Herbstmesse und vor allem darauf, in die erste Olma-Bratwurst zu beissen.

Bildquelle: FM1Today Das Riesenrad und der Freefall-Tower sind noch in den Testfahrten. Bildquelle: FM1Today Auch in den Strassen rund um die Olma Hallen ist es noch ruhig. Bildquelle: FM1Today Die verschiedensten Spielbuden dürfen natürlich nicht fehlen. 1 / 4 1 / 4

Der Freefall Tower zieht immer wieder viele Schaulustige an und Mutige können den Nervenkitzel des Fallens zu erleben. Wer den Turm noch ausprobieren möchte, sollte dies aber noch dieses Jahr tun, denn er ist zum letzten Mal an der Olma. Der Tower wird nach England verkauft. Trotzdem muss man nicht traurig sein, denn Maier organisierte bereits eine Neuanschaffung: «Freddis Zirkus». «Die Leute können sich auf ein Laufgeschäft mit vielen Überraschungen freuen», so Maier. Elf Tage Hochbetrieb Für Kinder hat der Jahrmarkt auch vieles zu bieten. Seit 40 Jahren ist die «Super Rutsche» von Harry Corbière an der Olma im Betrieb. Auf die Frage, ob es jeweils ein Entspannungsprogramm nach einem anstrengendem Jahrmarkttag gibt, antwortet Corbière gelassen: «Wir gehen wie alle anderen schlafen, denn wir sind es ja gewohnt und machen es gerne.» Der Olma-Herbstjahrmarkt 2024 verspricht also auch dieses Jahr eine aufregende Mischung aus Tradition und Moderne, die Besucher jeden Alters begeistern wird. Mit kulinarischen Genüssen, spektakulären Fahrgeschäften und der einzigartigen Atmosphäre der «fünften Jahreszeit» ist die Herbstmesse in St.Gallen der perfekte Anlass, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und den Alltag hinter sich zu lassen.