«Seit 25 Jahren fasziniert es mich» – St.Galler Sportcamp-Gründer immer noch begeistert

Inspiriert von der Überzeugung, dass Gemeinschaft und Aktivität Hand in Hand gehen sollten, kam die Idee, mit einer Streetdance-Gruppe und einem ehemaligen NBA-Basketball-Spieler Camps anzubieten, damit Kinder und Jugendliche eine Beschäftigung in den Herbstferien haben – und diese Idee hatte direkt Erfolg. Bereits bei den ersten beiden Camps waren circa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. «Es hat sofort eingeschlagen», erinnert sich Dubach.

Seitdem Andi Dubach sein Theologiestudium abgeschlossen hat, beschäftigte ihn ein Gedanke: «Es gibt den Vorwurf, dass sich die Kirche zu wenig für die Gesellschaft engagiert», sagt er. Dies wollte er ändern, als er in St.Gallen seine Stelle als Pfarrer der Kirche Bild antrat. «Es war mir ein grosses Anliegen, der Stadt, den Kindern und Jugendlichen etwas zu bieten.»

Neben dem Sport steht also auch der Glauben im Fokus. «Es soll aber trotzdem keine Werbung für die Kirche sein», betont Dubach. Genau diese Verbindung von sportlichen Aktivitäten und ethischen Werten mache den Reiz der Projektwoche.

Neue Sportarten und Regionen

Das Ziel von Dubach ist es, jedes Jahr zwei bis drei neue Camps anzubieten. In diesem Jahr sind Curling, Squash und Bogenschiessen neu im Programm. Alleine wäre dies aber nicht möglich. Ohne die Unterstützung der örtlichen Sportvereine wäre das Projekt undenkbar. «Manchmal fragen wir die Sportvereine an, manchmal kommen sie von selbst auf uns zu», erklärt Dubach.

Die Vereine stellen nicht nur Personal, sondern auch Material und Infrastruktur zur Verfügung. Besonders beliebt in diesem Jahr ist das Cheerleading, dass bereits nach zwei Monaten nach Anmeldestart mit über 70 Kindern und Jugendlichen ausgebucht war.

Über die Jahre wurde versucht, die Projektwoche auch in andere Städte und Regionen zu bringen, mit unterschiedlichem Erfolg. Während die Camps auch im Zürcher Oberland, Bülach und Bern rege besucht werden, mussten sie in Romanshorn und Basel sie Camps eingestellt werden. «Es gibt jedoch weiterhin Interessenten, die das Projekt in ihre Region bringen wollen», sagt Dubach hoffnungsvoll.

Eines steht jedoch bereits fest: Die Projektwoche St.Gallen-Appenzell ist für das nächste Jahr in den Herbstferien wieder in Planung. Anmelden kann man sich ab dem 1. März 2025. Alle Infos gibt es hier.