Fujifilm Instax Mini 12

Die Instax Mini 12 wurde hergestellt, um immer und überall dabei zu sein. Die Kamera verfügt über eine automatische Belichtungs- und Blitzsteuerung, sodass du nur noch zielen und abdrücken musst. Der Blitz schaltet sich immer dann ein, wenn du ihn brauchst. Wenn du in den Nahaufnahmemodus wechselst, passt sich der verstellbare Sucher genau an das Objektiv an, damit du genau die Aufnahme bekommst, die du siehst. Mit dieser Sofortbildkamera kannst du Fotos aufnehmen, bei denen das Hauptmotiv und der Hintergrund optimal ausgeleuchtet sind, egal ob an einem hellen, sonnigen Tag im Freien oder in einer dunklen Umgebung in einem Restaurant oder auf einer Party.

Deine Fotos sind in nur fünf Sekunden fertig, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Mache jetzt mit und gewinne die Instax Mini 12 in Rosa.

Der Wettbewerb läuft bis zum 14. Januar 2024 um 23 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am nächsten Tag von uns informiert. Und darf die Kamera direkt bei uns abholen.

Viel Glück!