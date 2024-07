Gewinne Tickets für das Heimspiel des FC St.Gallen - Mitmachen & gewinnen!

Wir verlosen 2x2 Stehplatztickets für das Heimspiel gegen den Grasshopper Club Zürich.

Nutze jetzt deine Punkte und nimm am Wettbewerb teil, um die Chance auf dieses einmalige Erlebnis zu erhalten. Der Wettbewerb läuft bis zum 7. August um 23 Uhr. Die Gewinner werden am 8. April per E-Mail benachrichtigt und erhalten die Tickets elektronisch per E-Mail.

Zeige deine Leidenschaft für den Verein und geniesse spannende Fussballmomente im Kybunpark.