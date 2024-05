Gewinne Tickets für „Heidi“ am Walensee: Mach mit!

Die Basis der Geschichte bilden die in den Jahren 1880 (Heidis Lehr- und Wanderjahre) und 1881 (Heidi kann brauchen, was es gelernt hat) geschriebenen Bücher von Johanna Spyri. Das kleine Waisenmädchen muss schon in jungen Jahren viele Schicksalsschläge erleiden, aber es verliert trotz allem nie den Lebensmut und seine Fröhlichkeit.