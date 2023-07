Hier kann man natürliche und ethisch produzierte Schönheitsprodukte entdecken und online oder in einer der 39 Filialen kaufen.

Der Wettbewerb läuft noch bis zum 6. August. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 7. August benachrichtigt. Verpasst nicht die Chance, mit etwas Glück eine dieser Geschenkkarten zu gewinnen und euch selbst mit hochwertigen Beautyprodukten zu verwöhnen.

The Body Shop bietet eine grosse Auswahl an Produkten, von pflegender Hautpflege bis hin zu duftenden Körperpflegeprodukten. Ihr könnt sicher sein, dass ihr mit den Produkten von The Body Shop eure Schönheitsroutine auf ethische und nachhaltige Weise unterstützt.

Nehmt jetzt am Wettbewerb teil und sichert euch die Chance auf eine der Geschenkkarten von The Body Shop im Wert von je 50 Franken. Verwöhnt euch selbst oder überrascht eure Liebsten mit natürlicher Schönheit und ethisch produzierten Produkten.