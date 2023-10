Internationales Pferderennen Maienfeld

Sei live dabei, wenn die Pferde auch dieses Jahr wieder Kopf an Kopf rennen.

Das Pferderennen in Maienfeld/Bad Ragaz sorgt schon seit 66 Jahren für Nervenkizel, tolles Ambiente und natürlich Tradition.

Beim Wettbewerb hast du die Möglichkeit, nicht nur einmal, sondern bis zu zehn Mal teilzunehmen und so die Gewinnchancen erheblich zu erhöhen. Das heisst, je öfter du teilnimmst, desto grösser ist die Chance, die Tickets zu gewinnen!

Der Wettbewerb läuft bis am 10. Oktober um 23 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am nächsten Tag von uns per E-Mail benachrichtigt.

Viel Glück!