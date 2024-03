Gewinne einen Fluggutschein der Swiss im Wert von 400 Franken! Mit diesem Gutschein kannst du dir deine Reiseträume erfüllen und mit der Swiss die Welt entdecken.

Egal ob du von malerischen Stränden, historischen Städten oder atemberaubenden Berglandschaften träumst, Swiss bringt dich zu den schönsten Destinationen der Welt. Geniesse den Komfort und den erstklassigen Service an Bord und lasse deine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Teilnahmebedingungen:

Um an diesem exklusiven Wettbewerb teilnehmen zu können, musst du zu den 20 besten Spielern des Monats Februar in deiner Liga gehören. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, wirst du am 1. März im Verlauf des Tages per E-Mail benachrichtigt und kannst am Wettbewerb teilnehmen. Der Wettbewerb läuft vom 1. März bis zum 7. März um 23.00 Uhr und die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 8. März benachrichtigt.