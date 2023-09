Das Big Air Chur verspricht unvergessliche Tage voller Musik, Action und Sport.

Am Freitag stehen die Skifahrer*innen im Freeski im Fokus mit der Qualifikation, die um 8 Uhr startet und den Finals die um 20 Uhr beginnen. Zwischendurch sorgen Casper, Scooter, Ski Aggu und Nesta and the Blondes für musikalische Stimmung. Am Samstag geht es dann direkt weiter mit der Qualifikation und den Finals fürs Snowboard. Live-Musik gibt es ab 14.30 Uhr mit G-Eazy, Nina Chuba, Makko und weiteren musikalischen Acts.