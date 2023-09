Das Presswerk präsentiert sich als einzigartige Location, geprägt von industriellem Flair und urbaner Romantik. Als Eventlocation sorgt es für eine einzigartige Stimmung in Arbon direkt am See.

Wir verlosen jeweils 3x2 Tickets für vier Konzerte im Oktober und November.

Mundartpop vom Feinsten mit viel Leidenschaft und Spielfreude? Genau das verspricht Ritschi, wenn er wieder on tour ist. Der Mundart-Popsänger aus Interlaken bietet beste musikalische Handarbeit und geile Songs.

YES I’M VERY TIRED NOW versteht es, Gegensätze zu vereinen. Elektronische Beats werden mit Brüchen versehen, der Gesang teils fragil, teils leidend stimmt auf zur weitumarmenden Euphorie. Nach dem Konzert findet eine Afterparty statt.

Monte Mai ist ein Schweizer Psychedelic-Pop-Trio aus Grenanda. Sie präsentieren eine gekonnte Mischung aus ausgedehnten Melodien, engelsgleichen Stimmen und druckvollen elektronischen Beats in purer Harmonie.

Die 19 jährige Joya Marleen überrascht mit unglaublicher Wärme und Tiefe. Die dreifache SMA-Gewinnerin fasziniert live mit ihrer starken Ausstrahlung, ihrem Charme und atemberaubender Stimme.

Du hast die Chance, Tickets für Ritschi, YES I’M VERY TIRED NOW, Monte Mai und sogar für das bereits ausverkaufte Konzert von Joya Marleen zu gewinnen!

Der Wettbewerb läuft bis am 22. Oktober um 23 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am nächsten Tag von uns benachrichtigt.