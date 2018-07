A1: Auto brennt komplett aus

Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn in Richtung St.Gallen. Als sein Auto plötzlich an Leistung verlor, schaltete er einen Gang herunter. Daraufhin bemerkte er eine Rauchentwicklung im Bereich der Motorhaube. Er hielt sofort auf dem Pannenstreifen an.

Kurze Zeit später begann der Motor zu brennen. Bei der Ankunft der Feuerwehr Wil stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand aber rasch löschen. Das Auto erlitt Totalschaden in Höhe von etwa zweitausend Franken.

(red./kapo sg)