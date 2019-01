Zwei Selbstunfälle innerhalb von 24 Stunden

Ein Maserati-Fahrer geriet am Sonntagnachmittag auf der A1 ins Schleudern und prallte gegen die Lärmschutzwand. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken. © Handout Kantonspolizei Aargau

Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden ist es an der selben Stelle auf der A1 bei Neuenhof AG zu einem Selbstunfall gekommen. Ein junger Maserati-Fahrer geriet am Sonntag beim Wechseln der Fahrspur ins Schleudern und prallte in die Lärmschutzwand.