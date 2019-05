Drei Lastwagen in zwei Unfälle auf Luzerner A2 involviert

Nach einem Unfall war die Autobahn zwischen Emmen-Nord und der Verzweigung Rotsee komplett gesperrt und es kam zu Stau. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Arg ins Stocken geraten ist der Morgenverkehr am Dienstag auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern. Nach einem Auffahrunfall mit zwei Last- und einem Lieferwagen bei Emmenbrücke war die Strasse kurzzeitig gesperrt, in Sursee verunfallte wenig später ein Sattelschlepper.