Aarau erstmals auf dem Barrage-Platz

Mit einem spät errungenen 2:1-Sieg in Schaffhausen verbessert sich der FC Aarau erstmals in dieser Saison auf den 2. Platz, der die Teilnahme an der Barrage ermöglicht.Der mit sechs Niederlagen in die Saison gestartete FC Aarau lag im Herbst zeitweise 14 Punkte hinter Lausanne zurück.