Aarau kann 2:0-Führung gegen Servette nicht nutzen

Markus Neumayr - Aaraus Doppeltorschütze gegen Servette © KEYSTONE/URS FLUEELER

Aarau verpasst den 10. Sieg in 12 Runden. Die Aarauer führen gegen Leader Servette in der Pause 2:0, müssen zuletzt aber froh sein, mit einem Penalty in der 91. Minute zum 3:3 auszugleichen.