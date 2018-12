Aarau siegt in Kriens 2:1

Patrick Rahmen hat den FC Aarau mit 19 Punkten aus sieben Spielen nach vorne gebracht © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Mit 19 Punkten aus den letzten sieben Spielen stellt der FC Aarau nebst Servette die zurzeit stärkste Mannschaft der Challenge League. In Kriens gewinnen die Aarauer 2:1.Mittelfeldspieler Martin Liechti, vom FC Basel ausgeliehen, erzielte das erste Tor in Kriens schon in der 2. Minute.