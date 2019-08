Aarau verliert gegen Leader

Niedergeschlagene Aarauer in Lausanne: Marco Schneuwly nach der 1:5-Niederlage auf der Pontaise © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der FC Aarau kassiert in der Challenge League die dritte Niederlage in Folge. Nach dem 1:5 in der 5. Runde gegen Leader Lausanne-Sport droht dem FCA am Sonntag der Sturz ans Tabellenende.