Meteorologe: «Dieses Wetter im Sommer war früher normal»

Statt Bikini und Badehose heisst es momentan Regenmantel und Kapuzenpullover. Das Wetter in der Schweiz fühlt sich nicht unbedingt nach Sommer an, während in Finnland und Russland derzeit wegen Rekordtemperaturen geschwitzt wird. Gemäss Meteorologe Roger Perret von «MeteoNews» ist die Wettersituation jedoch nicht unbedingt ungewöhnlich. «Wir haben uns in den letzten Jahren einfach an die Hitzeperioden gewöhnt.»

Hoch über Osteuropa sorgt für hohe Temperaturen

Schuld am eher schlechten Wetter ist ein Tief, welches kühle Luft vom Atlantik zu uns bringt. «Östlich hat es ein kräftiges Hoch, das heisse Luft vom Mittelmeer saugt», so Perret. In Österreich, Griechenland aber auch in Finnland und Russland sind die Temperaturen deswegen relativ hoch. «Wieso das Hoch dort liegt und nicht über uns, weiss man nicht.»