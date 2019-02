Gleich zum neuen Jahr hat Aaron Degenhardt mit dem Erfolgsproduzenten Jörg Lamster mal wieder in die Erfolgskiste gegriffen. Jörg Lamster hat dem Newcomer den Titel «Du bist in meinem Kopf» direkt auf den Leib geschrieben und damit den richtigen Ton getroffen. Dieser Song ist natürlich im Stil des modernen und tanzbaren Schlager geblieben und verleiht dem ganzen etwas «Tranciges». Was Aaron ganz besonders wichtig war, dass er diesen Titel in Deutsch präsentieren darf.

Aaron selbst singt diesen Titel mit Überzeugung und ganz wichtig mit sehr viel Herz und Gefühl. Veröffentlicht wird dieser Song mit dem Erfolgslabel „«Fiesta Records unter der Führung von Andreas Rosmiarek und Team».