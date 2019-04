ABB und Porsche spannen bei Ladestationen in Japan zusammen

ABB installiert Ladegeräte für E-Autos in Porsche-Zentren und öffentlichen Einrichtungen in ganz Japan. Die erste Station soll Mitte 2020 in Betrieb gehen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/NABIL MOUNZER

ABB gibt dem Sportwagenbauer Porsche Starthilfe in Japan. Dort sollen die neuen Porsche-Elektroautos mit ABB-Geräten aufgeladen werden können. Der Schweizer Industriekonzern wird seine Hochleistungsladegeräte in Porsche-Zentren und öffentlichen Einrichtungen in ganz Japan installieren.