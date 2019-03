Super-G statt Abfahrt bei den Frauen

Auch im dritten Anlauf konnten die Frauen nicht für die Abfahrt trainieren. Am Freitag waren die Bedingungen auf der Piste weiterhin schlecht, und unverändert ungünstig bleiben auch die Wetteraussichten. Auch am Samstag soll es im Skigebiet Rosa Chutor intensiv schneien.

Dennoch hoffen die Organisatoren, zwei Rennen durchführen zu können. Da es für eine Abfahrt reglementsgemäss ein vorgängiges Training gebraucht hätte, soll nun am Samstag und am Sonntag je ein Super-G mit Start um 08.30 Uhr (Ortszeit 10.30 Uhr) gefahren werden. Damit würde der in St. Anton ausgefallene Super-G, der eigentlich schon ersatzlos gestrichen war, doch noch nachgeholt.

(SDA)