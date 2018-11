Die Reste der Unglücksbrücke in Genua sollen ab Mitte Dezember abgerissen werden. (Archivbild) © Keystone/EPA/Luca Zennaro

Der Abriss der Reste der Unglücksbrücke von Genua soll am 15. Dezember beginnen. Wenn alles nach Plan laufe, solle dann mit dem westlichen Rumpf begonnen werden, sagte der Bürgermeister der italienischen Stadt, Marco Bucci, am Montag in einem TV-Interview.