Absatz von Antibiotika hat sich in zehn Jahren halbiert

Kuh am Futtertrog in einem Stall im Kanton Freiburg. Die Menge der an Tierärzte verkauften Antibiotika hat sich in den letzten 10 Jahren halbiert. (Archivbild) © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

In der Schweiz wurden 2018 erneut weniger, insbesondere kritische Antibiotika zur Behandlung von Tieren verkauft. Die Abnahme war allerdings weniger deutlich als in den Vorjahren. Seit 2009 hat sich der Verkauf an die Tierärzte insgesamt halbiert.