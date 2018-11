Emotionaler statt sportlicher Wert

Charles Leclerc schnürt 2019 seine Schuhe als Ferrari-Pilot © KEYSTONE/EPA EFE/SEBASTIAO MOREIRA

Beim letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi sind sportlich fast alle Entscheidungen gefallen. Doch nicht nur die 1001-Nacht-Kulisse am Persischen Golf wird für emotionale Momente sorgen.