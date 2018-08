Acht Opfer des Bergsturzes am Piz Cengalo immer noch vermisst

Das Bergell erinnere sich an die Opfer der Naturkatastrophe, sagte Gemeindepräsidentin Anna Giacometti am Montag in Stampa, wo die Behörden Rückschau auf das Grossereignis vom 23. August letzten Jahres hielten.

Beim Bergsturz, einem der grössten seit über 100 Jahren in der Schweiz, hatten acht Wanderer im Seitental Bondasca ihr Leben verloren. Sie stammten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Auch Bundesrat Guy Parmelin rief am Montag das Ereignis letzten Jahres in Erinnerung und sagte, das «Ausmass der Zerstörung sei enorm gewesen». Doch sei das Ereignis vom Bund, vom Kanton Graubünden und von der Gemeinde Bregaglia erfolgreich bewältigt worden.

Diese Zusammenarbeit zum Schutz der Bevölkerung könne sich die Schweiz zum Vorbild nehmen. «Unser Milizsystem hat sich einmal mehr bewährt», unterstrich der Bundesrat, der sich für die grosse schweizerische Solidarität mit den Betroffenen in Bondo bedankte.

Der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb sagte, dass Alarm-System am Piz Cengalo sei ausgebaut werden. Der Berg werde nun laufend überwacht.

Am Piz Cengalo ist wieder Aktivität registriert worden. Insgesamt sollen sich drei Millionen Kubikmeter Fels bewegen, wie Martin Keiser vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren sagte. Das wäre in etwa die Menge, die vor einem Jahr abstürzte. Bewegungen am Berg werden seit dem 5. Juli aufgezeichnet. Den Winter über war es ruhig geblieben. Sämtliche Wanderwege des Seitentals Bondasca sind noch immer gesperrt.

Die Ortschaft Bondo im südlichen Bergell war am 23. August letzten Jahres um 09.30 Uhr vom grossen Bergsturz am Piz Cengalo überrascht worden. 3,1 Millionen Kubikmeter Fels stürzten von der Nordostflanke ins Seitental Bondasca. Der Murgang danach drückte Material bis ins Haupttal Bergell nach Bondo, wo Häuser beschädigt wurden. Menschen im Ort wurden nicht verletzt.

