Tänzerinnen und Tänzer wärmen sich für den Wettkampf auf. Am Prix de Lausanne sind am Samstag acht junge Tänzerinnen und Tänzer ausgezeichnet worden. © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Acht junge Tänzerinnen und Tänzer sind am Samstag mit dem Prix de Lausanne ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit einem Ausbildungsstipendium an einer Schule oder in einer Compagnie verbunden. An der 47. Ausgabe des Prix de Lausanne beteiligen sich 75 Tänzerinnen und Tänzer aus 19 Ländern.