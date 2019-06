Achtungserfolg für Noemi Moeschlin

Die Zürcherin schnitt mit dem Achtelfinal-Vorstoss am besten aus dem Quartett der als Underdogs in den Wettbewerb gegangenen Schweizerinnen ab. Moeschlin wurde erst von der renommierten Ukrainerin Jana Schemjakina gestoppt. Gegen die Olympiasiegerin von London 2012 zog Moeschlin mit 12:15 den Kürzeren.

Der 11. Rang an dieser EM bedeutet für Moeschlin das bislang international wertvollste Resultat auf Elite-Ebene. In der U23-Kategorie gewann Moeschlin im Vorjahr mit dem Team EM-Silber.

Seit dem EM-Einzeltitelgewinn aus dem Jahre 2011 der nicht mehr im Nationalteam aktiven Tiffany Géroudet warten die Schweizer Degen-Frauen nun aber weiter auf eine EM-Medaille.

Ausgerechnet die letztjährige WM-Dritte Laura Stähli aus Basel schaffte es in Düsseldorf nach einer schwachen Vorrunde als einzige Schweizerin nicht in die Direktausscheidung und klassierte sich am Ende nur im 83. Rang von 88 klassierten Fechterinnen. Die beiden weiteren Schweizerinnen, Pauline Brunner und Manon Emmenegger, belegten die Plätze 31 und 55.

(SDA)