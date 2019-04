Adele trennt sich von Ehemann Simon

«Adele und ihr Partner haben sich getrennt», sagt ein Sprecher gegenüber der Agentur AP. «Sie haben sich dazu entschlossen, ihren Sohn liebevoll gemeinsam zu erziehen. Wie immer bitten sie um Privatsphäre. Es gibt keine weiteren Kommentare.»

Die britische Sängerin («Hello») und der New Yorker Geschäftsmann Simon Konecki hatten sich im Herbst 2011 verliebt. Rund ein Jahr später, am 19. Oktober 2012, kam ihr gemeinsamer Sohn Angelo zur Welt. Nach der Hochzeit im Jahr 2016 pendelten die 30-Jährige und der 45-Jährige zwischen ihren Häusern in Südengland und den USA.

(red.)