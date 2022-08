Beim neuen Pauschalangebot «Alles dreht sich um die Appenzeller» der Appenzeller Schaukäserei und des Hohen Kastens kommen Genussfans auf ihre Kosten. Der Familienausflug startet mit einer Führung und einem Mittagessen in der Schaukäserei in Stein, danach geht es per Luftseilbahn auf den Hohen Kasten, wo Kaffee und Kuchen auf dem Gipfel warten. Das fünfstündige Angebot kann ab April bis Januar täglich – mit Voranmeldung – für eine mindestens sechsköpfige Gruppe ab 56 Franken pro Person gebucht werden.

FM1Today verlost mit der Appenzeller Schaukäserei und dem Schweizer Aussichtsberg Hoher Kasten vier Familienausflüge à sechs Personen für das Angebot «Alles dreht sich um die Appenzeller». Um zu gewinnen, musst du folgendes Dialekt-Quiz lösen und das Lösungswort ins Formular eintragen.

Übrigens: Je mehr Antworten richtig sind, desto höher stehen deine Gewinnchancen. Du kannst das Quiz auch wiederholen.

